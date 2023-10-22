Ankara'da Minikler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası düzenlendi

Ankara'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından 'Minikler 100'üncü Yıl Salon Türkiye Şampiyonası' düzenlendi. Kız ve erkek kategorilerinde 650'ye yakın sporcunun yer aldığı yarışmada, dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Ankara'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından 'Minikler 100'üncü Yıl Salon Türkiye Şampiyonası' düzenlendi. Kız ve erkek kategorilerinde 650'ye yakın sporcunun yer aldığı yarışmada, dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 20-22 Ekim tarihlerinde Yenimahalle Spor Kompleksi'nde, 'Minikler 100'üncü Yıl Salon Türkiye Şampiyonası' düzenlendi. Kız ve erkek kategorilerinde gerçekleşen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 650'ye yakın sporcu katıldı. Geleneksel kıyafetleriyle yarışmada yer alan sporcular, yine geleneksel oklar ve yaylarla 18 metreye ok atarak madalya için mücadele etti. Türk okçuluğunun yayılması amacıyla düzenlenen yarışma, bugün gerçekleşen final müsabakalarıyla sona erdi.

Yarışmada; 8-9 yaş, 10-11 yaş ve 12-13 yaş kategorisinde dereceye giren sporculara madalya verildi. Ayrıca müsabakalarda altın madalya kazanan sporculara 5 bin, gümüş madalya kazanan sporculara 4 bin ve bronz madalya kazanan sporculara 3 bin 500 TL para ödülü verildi.

TGTOF BAŞKANI TOKSÖZ: KAYBEDEN YOK, TÜRK OKÇULUĞU KAZANIYOR

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, federasyon olarak 2023 yılının son müsabakalarına geldiklerini belirterek, "Yaklaşık 650 minik kemankeşimiz burada ter döktüler, çok zevkli mücadeleler oldu. Minikler bizim için çok kıymetli; bu sporun nesilden nesile aktarılmasında onlar bizim için çok değerliler. Bu yarışmada da performanslarıyla kendilerini gösterdiler; tebrik ediyorum. Bizim müsabakalarımızın kaybedeni yok, herkes kazanıyor, Türk okçuluğu kazanıyor. Bu kadim geleneği yaşatma adına miniklerimize verdiğimiz değeri gün geçtikte arttıracağız. Her zaman kendilerinin bu sporu nesilden nesile yaymaları konusunda destekçileri olacağız" dedi.

TGTOF'un 2019'da kurulan bir federasyon olmasına rağmen 3,5 sene içerisinde 16 binden fazla lisanslı sporcu yetiştirdiğini ve 600'den fazla kulübe sahip olduğunu kaydeden Toksöz, gayelerinin bu ivmeyi artırmak ve Türk okçuluğuna hizmet etmek olduğunu söyledi.

Toksöz ayrıca, başta çocuklar olmak üzere Gazze'de hayatını kaybeden siviller için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Bir an önce çocukların, miniklerin buradaki gibi spor yapmalarını istiyoruz. O yaşlarda evlerde olması gereken yavruların maalesef hayatlarını kaybettiklerini, katledildiklerini görüyoruz. Kardeşlerimizin, miniklerimizin bir an önce ölümlerinin ortadan kalkmasını ve İsrail zulmünün sona ermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.