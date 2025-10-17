Haberler

Ankara'da Mattia Ahmet Minguzzi Anısına Artistik Buz Pateni Yarışması Başladı

İstanbul'da hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenen Artistik Buz Pateni Yarışması, Ankara'da başladı. Organizasyona katılan isimler ve mücadele sona kadar devam edecek.

Mattia Ahmet Minguzzi adına düzenlenen Artistik Buz Pateni Yarışması, Ankara'da başladı.

İstanbul Kadıköy'deki bıçaklı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet'in anısına düzenlenen organizasyona Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkan Vekili Orhan Şahin ile Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi de katıldı.

Ümitköy Buz Pisti'ndeki yarışlarda Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, İzmir illerinden çeşitli kategorilerde 140 sporcu yer alacak.

Federasyon Başkan Vekili Orhan Şahin, organizasyonun amacının çocuklara şiddetin önüne geçmek ve duyarlılık göstermek olduğunu belirterek "Amacımız ülkemizde böyle olayların yaşanmaması adına duruş sergilemek. Buz Pateni Federasyonu olarak bunu yaptık. Devletimizin de buna karşı önlem alacağını düşünüyoruz. Buz Pateni Federasyonu olarak Minguzzi ailesine baş sağlığı diliyoruz, acılarını da derinden paylaşıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Yasemin Minguzzi, çocuklara olmanın kendisine iyi geldiği, mücadelesini de bu sebeple sürdürdüğünü vurguladı.

Yasemin Minguzzi, "Orhan Bey sağ olsun beni çok mutlu etti, kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, göz yaşlarımı tutamıyorum. Onlar için çabalıyorum, ayakta duruyorum. Ahmet de buz pateni yapıyordu. Buradaki sporcular da Ahmet'in tişörtünü giymiş birbirinden değerli çocuklar, onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Programın sonunda Yasemin Minguzzi'ye plaket verildi.

Organizasyon 19 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
