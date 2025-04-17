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Ankara'da Liselerarası Basketbol Turnuvasında Kavga

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Ankara'da düzenlenen liselerarası basketbol turnuvasında, iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mamak Kapalı Spor Salonu'ndaki olay, tribünde bulunan öğrencilerin de katılmasıyla daha da büyüdü.

- Ankara'da liselerarası basketbol turnuvasında kavga

ANKARA - Ankara'da düzenlenen liselerarası basketbol turnuvasında oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mamak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen liselerarası basketbol karşılaşmasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. İki lise takımının mücadelesinin sonrasında oyuncular arasında tartışma yaşandı. Müsabakayı tribünden takip eden öğrencilerin de kavgaya dahil olmasıyla olay büyüdü.

O anlar karşılaşmayı takip edenler tarafından kayıt altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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