Ankara'da Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı Yarın Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Kent Konseyinin desteğiyle Ankara'da ikinci kez düzenlenecek Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı, yarın sabah saat 08.00'de Yenimahalle'deki Ankamall AVM'nin önünde start alacak. Daha önce İstanbul, İzmir ve Bursa'da da yapılan organizasyonla bisiklet kullanımının yaygınlaşması hedefleniyor.