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Ankara'da Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası Tamamlandı

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Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde büyükler kılıç kategorisinde kadınlarda Nisanur Erbil, erkeklerde ise Enver Yıldırım şampiyon oldu. 14 ilden 209 sporcunun katıldığı organizasyonda madalyalar sahiplerini buldu.

Eskrimde Ankara'da düzenlenen Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası tamamlandı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun ikinci gününde, büyükler kılıç kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlarda şampiyonluğa Nisanur Erbil ulaşırken, Begüm Alkaya ikinci, Nil Güngör ve Tuğçe Rana Kaya üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Enver Yıldırım birinciliği, Muhammed Furkan Kalender ikinciliği, Toprak Altınçekiç ve Furkan Yaman üçüncülüğü elde etti.

Başkentte iki gün süren organizasyonda 14 ilden 209 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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