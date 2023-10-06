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Ankara'da Gençler Eskrim Türkiye Şampiyonası Başladı

Ankara'da düzenlenen Gençler Eskrim Türkiye Şampiyonası, epe müsabakalarıyla başladı. Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada açılış töreninin ardından müsabakalara geçildi. Organizasyonun ilk gününde epe branşında erkekler ve kadınlarda madalyalar sahiplerini bulacak. Üç gün sürecek organizasyonda epede 166, kılıçta 148 ve flörede 122 olmak üzere toplam 436 sporcu kürsü mücadelesi verecek.