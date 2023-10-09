Ankara'da Gazi Yağlı Güreşleri Düzenlenecek

Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Gazi Yağlı Güreşleri, Ankara'da başpehlivanların ve pehlivanların katılımıyla gerçekleştirilecek. Turnuva öncesi yapılan açıklamalarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapılan Şaban Yılmaz Tesisleri'nin Türklerin ata sporu olan yağlı güreş turnuvalarının başkentte düzenlenmesi için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Başpehlivanların ve pehlivanların katılacağı Gazi Yağlı Güreşleri, Ankara'da dualı çayırda düzenlenecek.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Gazi Yağlı Güreşleri, 45 başpehlivan ve 700 pehlivan ile Ankara'da düzenlenecek. Turnuva öncesi, Ankara Büyükşehir Belediye ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, başpehlivan Recep Kılıç basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye'nin modern yağlı güreş tesislerinden olan ve turnuvaya ev sahipliği yapacak Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan ve Genel Koordinatörü Çakmar açıklamalarda bulundu.

Türklerin ata sporu olan yağlı güreş turnuvalarının başkentte de düzenlenmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Şaban Yılmaz Tesisleri'nin yapıldığını dile getiren ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan, "Cumhuriyetin 100. yılında bizim için bir başlangıç olacak. Gazi Paşa Atatürk de 1931 - 1932 yıllarında Ankara'da yağlı güreş turnuvaları düzenletiyormuş. Hem onun anısına hem cumhuriyetin 100. yıl anısına bu tesisi kurduk. Bu sene Allah nasip ederse ekim ayının 14'ünde Türkiye'nin dört bir tarafından başpehlivanlarımız 45'e yakın başpehlivanımız toplam 700 güreşçimiz turnuvaya katılacak. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Spor altyapıya çok önem verdi. Başkanımızın destekleri ile Rıza Kayaalp ve Taha Akyol Spor Kompleksi yapıldı. Türkiye'nin en modern, en güzel tesislerinden birisi inşallah o gün misafirlerimizin bir kısmını da gezdireceğiz. Gördüğünüz gibi bu tesiste Türkiye'de ilk yağlı güreş tesisi. Ata sporumuzu yaşatmak, altyapıdan gelen çocuklara da örnek olsun, bu bir geleneksel hale gelsin diye böyle bir adım attık" dedi.

Gazi Yağlı Güreşleri'nin her yıl düzenleneceğini ve Güreş Federasyonu'nun resmi faaliyet programına gireceğini dile getiren ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Güreş Milli Takımı Antrenörü Çakmar, "Allah nasip ederse 1930 - 1931 yıllarında Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılan bu mirasa Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor olarak sahip çıkıp bunu başkentimize ve ülkemize de güreşseverlere, sporseverlere güzel bir şekilde sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Gazi Yağlı Güreşleri, 14 Ekim'de, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde güreşseverlere kapılarını açacak. - ANKARA