Ankara'da Extrem Off-Road Oyunları Heyecanı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen off-road oyunlarında extrem etabı yapıldı. Kahramankazan Belediyesi Spor ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen gösterilere Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda araç katıldı. Zorlu parkurda araçlar su dolu çamur havuzları ve yapay tepelerle mücadele etti.

Ankara'ın Kahramankazan ilçesinde başlayan off-road oyunlarında extrem etabı yapıldı.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Kazan Ova Offroad Kulübü tarafından düzenlenen off-road oyunlarında extrem etabı yer aldı.

Kahramankazan Belediyesi Spor ve Kamp Eğitim Merkezinde süren ve Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda 4x4 aracın katıldığı extrem gösterilerinin startını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz verdi.

Extrem oyunlarında 12 araç yer aldı. Her araç 2 tur olmak üzere toplamda 22 kapıdan geçerek zorlu parkuru tamamlamaya çalıştı.

Gösterilerde araçlar oldukça zorlandı. Heyecanlı ve renkli gösterilere sahne olan oyunlarda, su dolu çamur havuzlarını ve yapay tepeleri geçemeyen ve devrilen araçlar iş makinası yardımıyla çekildi. Bazı araçlar yarışı tamamlayamadı.

Kazan Ova Offroad Kulübü Direktörü Selami Türkvatan, AA muhabirine, çeşitli illerden sporcuların katıldığını aktararak, "Adrenalin dolu mükemmel bir etap. Bu mukavemet etabı. Derin çukurlarımız var, ilk baştaki aracımız start aldığında takla attı. Bu bizde olmazsa olmaz, doğasında var bu sporun. Araçlarımız zaten güvenli. Doğa ile sporu seven herkesi Kahramankazan'a bekliyoruz." dedi.