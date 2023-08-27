Ankara'da düzenlenen off-road oyunları sona erdi

Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen off-road oyunları, ikinci gününde hız etabıyla sona erdi. Yarışlara katılan araçlar zamana ve engellere karşı mücadele etti. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen off-road oyunları sona erdi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Kazan Ova Offroad Kulübü tarafından düzenlenen oyunların ikinci gününde seyirci hız etabı gerçekleştirildi.

Çeşitli illerden çok sayıda 4x4 aracın katıldığı Kahramankazan Belediyesi Spor ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki yarışları, Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Özcü ve Belediye Meclis üyeleri başlattı.

Zamana ve engellere karşı kıyasıya geçen yarışlarda araçlardan bazıları takıldıkları parkurları çekici yardımıyla aşabildi, bazıları ise yarışı tamamlayamadı.

Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun ve Özcü verdi.

Özcü, AA muhabirine, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe katılımın sıcak havaya rağmen yüksek olduğunu belirterek, spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.