Ankara'da düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi başladı
Ankara'da düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi, Gölbaşı Şehir Stadı'nda oynanan ilk maçlarla başladı. Turnuvaya 10 ülke büyükelçiliği katılıyor ve eski FIFA hakemlerinden Ali Palabıyık da Katar formasıyla mücadele ediyor. Şampiyona 30 Haziran'da final maçıyla sona erecek.
Ankara'da düzenlenen Hermos Elçilikler Futbol Ligi ilk maçlarla başladı.
Hermos Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Şahin Susam'ın önderliğinde Hermos Grup Koordinatörü Furkan Uzun'un koordinesinde yapılan turnuvanın ilk karşılaşmaları, Gölbaşı Şehir Stadı'nda oynandı.
Toplam 10 ülke büyükelçiliklerinin katıldığı turnuvada eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık da Katar formasıyla mücadele etti.
Şampiyona 30 Haziran'da oynanacak final maçıyla sona erecek.
İlk hafta maç sonuçları şöyle:
A Grubu:
Gine-Kongo: 1-2
Norveç-Suudi Arabistan: 9-2
B Grubu:
Türkiye-Katar: 0-3
C Grubu:
ABD-Büyük Britanya: 0-4