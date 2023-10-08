Ankara'da düzenlenen Gençler Eskrim Türkiye Şampiyonası, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşti. Şampiyonaya 25 ilden toplam 436 sporcu katıldı. Şampiyonada birinci olan sporcular açıklandı.

Ankara'da düzenlenen Gençler Eskrim Türkiye Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda üç gün süren şampiyonaya 25 ilden toplam 436 sporcu katıldı.

Şampiyonada birinci olan sporcular şöyle:

Genç kadınlar epe: Aleyna Ertürk (Çankaya Eskrim)

Genç erkekler epe: Doruk Erolçevik (Alanyaspor)

Genç kadınlar kılıç: Nil Güngör (Kastamonu Eskrim)

Genç erkekler kılıç: Tolga Aslan (Barış Övünç)

Genç kadınlar flöre: Alisa İsbir (Spor Toto)

Genç erkekler flöre: Ada Budak (Fethiye Eskrim)