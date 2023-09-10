Ankara'da düzenlenen Decathlon Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı'nın galibi belli oldu

Ankara'da düzenlenen Decathlon Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı'nın uzun parkur galibi erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda Şeniz Pamuk oldu.

Ankara Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Ankara Kent Konseyinin desteğiyle Ankara'da ikinci kez düzenlenen organizasyona büyük bir ilgi gösterildi.

AnkaMall AVM'de 08.00'de startı verilen yarış için bisikletseverler sabahın ilk ışıklarıyla alanda toplanmaya başladı.

Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 2 binin üzerinde kişi katıldı. Türkiye'den 43 şehirden bisiklet sporcusu Ankara'daki yarışta mücadele etti.

Erkeklerde 90 kilometre olan uzun parkuru erkeklerde geçen yıl da Ankara'da kazanan ve son olarak İstanbul'daki yarışı da birinci bitiren Gökhan Uzuntaş, oldukça çekişmeli geçen bu yarışı da ilk sırada bitirdi. Kadınlarda da uzun parkuru Şeniz Pamuk finiş çizgisini ilk geçen isim oldu.

Kadınlarda 50 kilometre olan kısa parkuru kadınlarda Aylin Yüce, erkeklerde Nurettin Emre Oruç ilk sırada tamamladı.

Sporcuların görüşleri

Uzun parkur birincisi Şeniz Pamuk, Ankara'da ilk kez bisiklet sürdüğünü ve büyük heyecan duyduğunu anlatarak, "Güvenlik açısından da çok iyiydi ve yönlendirmeler gayet iyiydi. Kadınların son zamanlarda Türk sporundaki başarısını burada da ben sürdürdüm. Mutluyum." dedi.

Erkeklerde uzun parkuru kazanan Gökhan Uzuntaş da yorucu bir yarışı tekrar kazandığı için mutluluğunu dile getirerek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesi çok değerliydi. Bu tarz organizasyonların başkentimizde olması çok değerli." ifadelerini kullandı.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz: "Bisikletin kullanıldığı kentler sağlıklı kentlerdir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'ya bu organizasyonun büyük bir katkı sağladığını belirtti.

Başkent Ankara'nın bütün paydaşlarının bir araya gelerek bu organizasyonu düzenlediğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Binlerce sporcu sabahın erken saatlerinde bu organizasyona katıldı. Köylerdeki muhtarla kentin valisi aynı duyguları yaşadı. Bisikletin kullanıldığı kentler sağlıklı kentlerdir. Milyonlarca insanın yaşadığı bir başkent Ankara ve kentimiz bu tarihi organizasyona sahip çıkıyor. Bütün otellerimiz dolu ve turizm sektörümüz bu organizasyonla para kazandı. Böyle organizasyonlara Ankara ev sahipliği yapmaya devam edecek. "

Decathlon Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı Organizasyon Komite Başkanı Ömer Kafkas da binlerce sporcunun katılımıyla Ankara'ya yakışan bir gün yaşadıklarını vurgulayarak, "30 ülkeden katılım oldu. Sporcularımız şehri gördü, tanıdı. Ankara'da bisiklet sporuna ciddi katkı sağladık. Ankara çok heyecanlıydı bugün. Halkın ilgisi de çok yoğundu. Bu organizasyonun uzun yıllar süreceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

En yaşlı ve en genç katılımcı

Decathlon Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı'nın en yaşlı katılımcısı 75 yaşındaki Osman Altay, en genci ise 14 yaşındaki Enes Acar oldu.

Yarışın bitiminde AA'ya açıklamalarda bulunan Osman Altay, "Bu bisiklet turu beni çok duygulandırıyor. Ben 75 yaşındayım ama hala heyecanlıyım. Hiçbir yorgunluk olmuyor bisiklet sürerken. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na da gitmek istiyorum. Gençlere kötü alışkanlıklardan kurtulmaları için spor yapmalarını öneriyorum." şeklinde konuştu.

Kastamonu'dan gelen genç sporcu Enes Acar da "Umarım ben de Osman amcanın yaşına geldiğimde bu sporu yapmaya devam ederim. Çok güzel bir atmosfer vardı. Çok güzel bir yarış oldu." diyerek düşüncelerini belirtti.