Ankara'da Düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası Kadınlar Kategorisiyle Devam Ediyor
Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası yarın başlayacak olan kadınlar kategorisi maçlarıyla devam edecek. Türkiye'yi milli sporcular Gülşen Degener ile Güzin Müjde Karakaşlı temsil edecek.
Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası heyecanı yarın başlayacak kadınlar kategorisi maçlarıyla devam edecek.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde 6 Eylül'de başlayan organizasyon yarın kadın maçlarıyla sürecek.
Toplam 24 sporcunun yarışacağı kadınlar kategorisinde Türkiye'yi milli sporcular Gülşen Degener ile Güzin Müjde Karakaşlı temsil edecek.
14 Eylül'de sona erecek kadınlar kategorisinin ardından 15-17 Eylül tarihlerinde gençler, 20-23 Eylül tarihlerinde ise artistik bilardo kategorisinde maçlar yapılacak.