Ankara'da Düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası Kadınlar Kategorisiyle Devam Ediyor

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası yarın başlayacak olan kadınlar kategorisi maçlarıyla devam edecek. Türkiye'yi milli sporcular Gülşen Degener ile Güzin Müjde Karakaşlı temsil edecek.