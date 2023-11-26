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Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Eskrim Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Eskrim Turnuvası'nda şampiyonlar belirlendi. Kadınlar epe kategorisinde Nilahsen Erten, kadınlar kılıçta ise Akya Göllü altın madalya kazandı. Erkekler epede Doruk Erolçevik, erkekler kılıçta ise Furkan Yaman şampiyon oldu.