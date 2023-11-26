Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Eskrim Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Eskrim Turnuvası'nda şampiyonlar belirlendi. Kadınlar epe kategorisinde Nilahsen Erten, kadınlar kılıçta ise Akya Göllü altın madalya kazandı. Erkekler epede Doruk Erolçevik, erkekler kılıçta ise Furkan Yaman şampiyon oldu.
Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Epe ve Kılıç Açık Eskrim Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 ilden 338 eskrimcinin katılımıyla Gazi Üniversitesi BESYO Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon sona erdi.
Kadınlar epe kategorisinde Nilahsen Erten (Alfa Eskrim Spor Kulübü), kadınlar kılıçta ise Akya Göllü (EGO Spor Kulübü) altın madalya kazandı.
Erkekler epede Doruk Erolçevik (Alanya Spor Kulübü), erkekler kılıçta da Ankara'dan ferdi olarak yarışmaya katılan Furkan Yaman şampiyonluğa ulaştı.