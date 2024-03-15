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Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi. Çarşamba Belediye Spor Kulübü, finalde 2019 Gözde Spor Kulübünü mağlup ederek şampiyon oldu. Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği ise üçüncülüğü elde etti.

Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 15 takım, 209 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyonun finalinde 2019 Gözde Spor Kulübünü 2-0 mağlup eden Çarşamba Belediye Spor Kulübü, şampiyon oldu.

Şampiyonada İznik Belediye Spor Kulübünü yenen Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği de üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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