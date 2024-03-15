Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 15 takım, 209 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyonun finalinde 2019 Gözde Spor Kulübünü 2-0 mağlup eden Çarşamba Belediye Spor Kulübü, şampiyon oldu.

Şampiyonada İznik Belediye Spor Kulübünü yenen Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği de üçüncülüğü elde etti.