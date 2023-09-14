Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Güney Koreli Shin Young Lee birinci oldu. Japonya ve Hollanda'dan sporcular da madalya kazandı.

Ankara'da düzenlenen 11. Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore'den Shin Young Lee şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada altın madalyayı Güney Koreli Lee elde etti. Gümüş madalyayı Japonya'dan Yoko Nishimoto alırken, bronz madalyayı Hollanda'dan Mirjam Pruim ile Güney Koreli Haen Kim kazandı.

Toplamda 24 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Güzin Müjde Karakaşlı ilk turda, Gülşen Değener ise çeyrek finalde elendi.