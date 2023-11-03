Ankara'da CHP Kurultayı Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapalı

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 38. Olağan Kurultayı nedeniyle bugün saat 22.00'den 5 Kasım'a kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak program ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında, bugün saat 22.00'den 5 Kasım'a kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölüm çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Gar Kavşağı ile bu kavşağa bağlanan ve Gar Kavşağı'ndan açılan yan varyantların tamamı alt geçit hariç olmak üzere, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ve Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı üst geçit hariç olmak üzere araç trafiğine kapalı olacak.