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Ankara'da Büyükler Flöre Açık Turnuvası düzenlenecek

30 Kasım 2023 11:31 Son Güncelleme: 11:32 Abone Ol

Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Flöre Açık Turnuvası, 24 Aralık Pazar günü Ankara'da yapılacak. Organizasyona başvurular 19 Aralık Salı gününe kadar devam edecek.