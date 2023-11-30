Ankara'da Büyükler Flöre Açık Turnuvası düzenlenecek
Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Flöre Açık Turnuvası, 24 Aralık Pazar günü Ankara'da yapılacak. Organizasyona başvurular 19 Aralık Salı gününe kadar devam edecek.
Eskrimde, Büyükler Flöre Açık Turnuvası, Ankara'da yapılacak.
Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükler Flöre Açık Turnuvası, 24 Aralık Pazar günü Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Salonu'nda düzenlenecek.
Organizasyona başvurular 19 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar devam edcek.
Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Federasyon Kupası ise 21-23 Aralık tarihlerinde yine Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Salonu'nda gerçekleştirilecek.