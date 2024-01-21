Ankara'da Binicilik Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları Tamamlandı

Ankara'da gerçekleştirilen Binicilik Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları tamamlandı.

Başkent Binicilik Kulübünde iki gün süren yarışlarda biniciler çeşitli yüksekliklerdeki parkurları tamamladı.

Cumartesi ve pazar günü koşulan yarışlarda dereceye giren sporcular ve atları şu şekilde:

60 santimetre:

1 - Melis Ayşe Yıldız (Golden Glen)

2 - Alara Öztürk (Tania)

3 - Emira Ensari (Laila)

70 santimetre:

1 - Emire Ensari Laila)

2 - Melis Ayşe Yıldız (Golden Glen)