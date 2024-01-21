Ankara'da Binicilik Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları Tamamlandı
Başkent Binicilik Kulübünde gerçekleştirilen iki günlük yarışlarda biniciler çeşitli yüksekliklerdeki parkurları tamamladı. Dereceye giren sporcular ve atlar açıklandı.
Ankara'da gerçekleştirilen Binicilik Pony Amatör Kupası Engel Atlama Yarışları tamamlandı.
Başkent Binicilik Kulübünde iki gün süren yarışlarda biniciler çeşitli yüksekliklerdeki parkurları tamamladı.
Cumartesi ve pazar günü koşulan yarışlarda dereceye giren sporcular ve atları şu şekilde:
60 santimetre:
1 - Melis Ayşe Yıldız (Golden Glen)
2 - Alara Öztürk (Tania)
3 - Emira Ensari (Laila)
70 santimetre:
1 - Emire Ensari Laila)
2 - Melis Ayşe Yıldız (Golden Glen)