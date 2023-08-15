Ankara'da 4. Hakan Yuca Basketbol Dostluk Turnuvası Başlıyor

Türk Telekom'un koordinesinde Ankara'da düzenlenecek olan 4. Hakan Yuca Basketbol Dostluk Turnuvası, Türk Telekom Genel Müdürlük yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Turnuvada Türk Telekom, TED Ankara Kolejliler, TOFAŞ takımları yer alacak.

Türk Telekom'un koordinesinde Ankara'da 4. Hakan Yuca Basketbol Dostluk Turnuvası gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Genel Müdürlük yerleşkesinde yapılacak organizasyonda ilk karşılaşma, 18 Ağustos'ta saat 14.00'te Türk Telekom ile TED Ankara Kolejliler arasında oynanacak.

Turnuvada ikinci karşılaşma ise TOFAŞ ile Türk Telekom arasında 19 Ağustos'ta saat 18.00'de başlayacak.

Dostluk organizasyonunun son maçında ise TED Ankara Kolejliler ile TOFAŞ, 20 Ağustos'ta saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.