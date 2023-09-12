Ankara'da 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Kadınlar Kategorisi Başladı

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda kadınlar kategorisi maçları başladı. Türkiye'yi Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı temsil ediyor. Şampiyonada final maçları 14 Eylül'de yapılacak.

Ankara'da devam eden 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda kadınlar kategorisi maçları başladı.

Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde erkek kategorisindeki mücadeleyle 6 Eylül'de başlayan organizasyonda, Türkiye'yi kadınlarda Gülşen Degener ile Güzin Müjde Karakaşlı temsil ediyor.

Toplam 24 kadın sporcunun mücadele edeceği şampiyonada final maçları 14 Eylül'de yapılacak.

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinin ardından 15-17 Eylül tarihlerinde gençler, 20-23 Eylül tarihlerinde ise artistik bilardo kategorisinde maçlar gerçekleştirilecek.