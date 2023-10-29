Ankara'da 100 Dağcı Işık Dağı'na Tırmanarak Cumhuriyet'in 100. Yılını Kutladı

ANKARA'da 100 dağcı, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü, 2026 metrelik Işık Dağı'na tırmanarak kutladı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü, yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara Temsilciliği üyesi 100 dağcı, Kızılcahamam ilçesindeki Işık Dağı'nda 29 Ekim tırmanışı gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayrakları ile 2026 metrelik tırmanış gerçekleştiren dağcılar, yaklaşık 3 saatte zirveye ulaştı. Zirvede 10 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açan dağcılar, Atatürk ve milli mücadele kahramanları için saygı duruşunda bulunup ardından da İstiklal Marşı'nı okudu. (DHA)