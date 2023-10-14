Ankara Büyükşehir Belediyesi Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'ni açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yapımını tamamladığı Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'ni 'Gazi Paşa'yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakası' ile açtı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, ata sporumuzun geliştirilmesi gerektiğini ve Ankara'nın yağlı güreşte adını tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyuracaklarını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yapımını tamamladığı Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'ni "Gazi Paşa'yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakası" ile açtı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ata sporumuzun mutlaka geliştirilmesi lazım. İhmal edilmemesi lazım. Ankara Büyükşehir bünyesinde dört spor kulübümüzde tam 17 bin 500 sporcumuz var. Bu yıl yüzlerce madalyayı Ankara'mıza kazandırdılar. İnşallah bundan sonra yağlı güreşte de Ankara'mızın adını tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

ABB Yenimahalle Macunköy'de yapımını tamamladığı Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'ni "Gazi Paşa'yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakası" ile açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açılış konuşmasını yaptı. Yavaş, şunları dile getirdi:

"BUNDAN SONRA YAĞLI GÜREŞTE DE ANKARA'MIZIN ADINI TÜM TÜRKİYE'YE, TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

"Bütün Türkiye'de yapılan güreşleri gördükten sonra, Ankara'mızda neden eksik dedik? ve mutlaka Ankara'dan da eskisi gibi başpehlivanlar yetişsin istedik. Bir bakıyorum Muhittin Başkan (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek) bütün güreşlere katılıyor, kıskandım. Bundan sonra o konuda da güreşeceğiz. Güreşin de kendisine göre gelenekleri var. Ata sporumuz. Ata sporumuzun mutlaka geliştirilmesi lazım. İhmal edilmemesi lazım. Ankara Büyükşehir bünyesinde dört spor kulübümüzde tam 17 bin 500 sporcumuz var. Bu yıl yüzlerce madalyayı Ankara'mıza kazandırdılar. Olimpiyatlar için altı güreşçimiz ASKİ Spor bünyesinde. İnşallah bundan sonra yağlı güreşte de Ankara'mızın adını tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya duyuracağız."

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar da şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor olarak 1931 yıllarında yapılan atamızın mirası olan yağlı güreşlerimize burada öncülük yapıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor, her zaman rol model olmuş sporculara sahip. Bütün spor branşlarında da lokomotif olmuş bir branştır. Dedik ki bunun öncülüğünü biz yapalım, bu mirasa biz sahip çıkalım. Bu anlamda desteklerini bize esirgemeyen onursal başkanımız Mansur Yavaş'a, kulüp başkanımız Yüksel Arslan'a çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da böyle bir güreşe ihtiyaç vardı. Seyirci çok mutlu."

ASKİ Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yavuz da şunları ifade etti:

"Bugünün ayrı bir önemi var, Şaban Yılmaz, eski Kırkpınar Başpehlivanı'nın adına yapılmış bu tesisin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün ata sorumuzun kıymetli sporcuları er meydanımızda, dualı çayırda kol bağladılar. Mansur Yavaş başkanımız spora çok önem veren bir belediye başkanımız. Ankara'da sporcuların yetişmesini, Türk sporuna hizmetler vermesini sağlıyor."

Gazi Paşa'yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakalarının ardından Başkan Yavaş'a altın kemer ve plaket hediye edildi. Öte yandan Yavaş da güreşte Avrupa, Dünya Şampiyonu Taha Akgül, Avrupa, Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonu Ali Cengiz, 40 Pınar Başpehlivanı Şaban Yılmaz'a plaket verdi. Ayrıca Yavaş, özel davetli olarak Ankara'ya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve olimpiyat Dünya Şampiyonu Ahmet Ayık'a da plaket takdim etti.

Son olarak da kurdele kesilerek Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nin açılışı yapıldı.