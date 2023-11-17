Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Erleri Alımı Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, liyakat usulü ile 100 kişilik itfaiye erini bünyesine katmak için fiziki yeterlilik ve sözlü sınav sürecini başlattı. Adaylar, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta başarılı olmak için yoğun çaba sarf etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, liyakat usulü ile 100 kişilik itfaiye erini bünyesine katmak için fiziki yeterlilik ve sözlü sınav sürecini başlattı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun adaylar, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta başaralı olmak için yoğun çaba sarf etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'nı güçlendirmek ve Başkente güvenli, kaliteli hizmet sunmak için bünyesine yeni itfaiye erleri katmayı sürdürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı, liyakat usulüne göre 100 kişilik itfaiye eri alımını gerçekleştirmek için fiziki yeterlilik ve mülakat sürecini başlattı.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAPILACAK ALIMLAR YİNE LİYAKAT ESASINA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İskitler'deki Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek ön sağlık kontrolünden geçen kadın ve erkek adaylar, fiziki yeterlilik için kurulan parkurda başarılı olmak için yoğun emek harcadı. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunlarının katıldığı 500 aday arasından başarılı olan 100 kişi itfaiye eri olmaya hak kazanacak.

İtfaiye eri alımlarının üçüncü kez şeffaf ve adil bir şekilde, liyakat esasına göre alınacağını belirten ve sınav komisyonunda başkanlık görevini yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, yürütülen süreç hakkında şu bilgileri verdi:

"Bugün İtfaiye Teşkilatımızın modernizasyonu kapsamında üçüncü kez personel alımını gerçekleştirmekteyiz. Geçtiğimiz 4 yıllık dönem içerisinde hem araç gereç ve donanım yönünden hem de personel yönünden çok önemli değişiklikler yapıldı Ankara İtfaiyesi'nde… Bugün yine 100 personel alımı için ilgili mevzuat gereği 500'e yakın aday uygulamalı imtihan ve sözlü mülakat ile alınacak. Uygulama onların fiziki yeterliliğini ölçmekte, sözlü mülakat ise kendilerini ifade ve temsil kabiliyetlerini, mesleki bilgilerini test edildiği bir uygulama. Amacımız liyakat esasına dayalı bir işe alım politikası ile Ankara İtfaiyesi'ne yeni, genç personeller kazandırmaktır. Çünkü Ankara büyüyen bir şehir ve artan sanayileşmesi ile yapılaşmanın getirdiği sıkıntılarla beraber yangına müdahale daha önemli bir hale gelmiştir. Dolasıyla yetenekli, mesleğini bilen kişilerin işe alınması bizim açımızdan hem liyakat hem de içerik açısından çok önemlidir."

ADAYLARDAN PARKURLARDA KIYASIYA MÜCADELE

İtfaiye eri olmak için hazırlanan adaylar, fiziki yeterliliğin test edilmesi için kurulan parkurlarda birbirileriyle kıyasıya mücadele etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, liyakat esasına göre ve özellikle alanıyla ilgili bölüm mezunlarının itfaiye eri olarak istihdam edilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Orhan Öztürk: "Sınava İstanbul'dan katılıyorum ve itfaiyeci olmak için geldim. Sınavım gayet güzel geçti burada çok fazlada bekletilmedik. Liyakatsiz bir alım söz konusu değil ve her şey yolunda gitti. Çok güzel bir deneyim oldu bizim için. İnşallah başarır ve itfaiye eri oluruz."

-Muhammed Emin Akman: "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. Van'dan geldim. Liyakat esasına göre alım yapıldığı için geldim. Başka yerlerde öyle olduğunu düşünmüyorum. Birçok yerde alım olmasına rağmen gitmedik ve liyakat olmadığını düşünüyoruz."

-Hüseyin Koçak: "Ankara'da yaşıyorum ve Karabük Üniversitesi mezunuyum. Liyakatli bir şekilde her şey şeffaf bir şekilde yapılıyor. Çok memnun oldum. Bölüm mezunlarından alım olması bizim için çok iyi oldu."

-Ali Kaplan: "Parkurda biraz zorlandım. Liyakatli bir şekilde alım yapılması çok iyi bir uygulama. Herkesin hakkı ile girmesi çok güzel bir şey."