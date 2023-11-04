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Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Wulfz Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasının açılış maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

Başkent ekibi, Osmanlı Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, puanını 25'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Wulfz Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı.

Lige, yarın yapılacak 6 maçla devam edilecek.

Kaynak: AA / Spor

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