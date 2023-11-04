Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Wulfz Fatih Karagümrük'ü mağlup etti
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasının açılış maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.
Başkent ekibi, Osmanlı Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, puanını 25'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Wulfz Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı.
Lige, yarın yapılacak 6 maçla devam edilecek.
Kaynak: AA / Spor