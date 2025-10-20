Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'te Hasan Vural ile Yollar Ayrıldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te teknik direktör Hasan Vural ile yollar ayrıldı.

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hasan Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze kattığı emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Başken kulübünde geçen hafta başkan Yalçın Demirkol da görevinden istifa etmişti.