Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor ve hem şampiyonluk ünvanını korumak hem de şampiyonlar liginde başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğa uzanan ve şampiyonlar ligi için mücadele edecek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, yeni sezon hazırlıklarını Osmanlı Stadyumu'nda sürdürüyor. 27 Ağustos'ta başlayacak olan 2023-2024 Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk maçına deplasmanda Ataşehir Belediyespor karşısında çıkacak olan başkent ekibi, hem şampiyonluk ünvanını korumak hem de şampiyonlar liginde başarılar elde etmeyi hedefliyor.

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Kulübün yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Birgül Sadıkoğlu da, "Bu güzel aileye katıldığım için çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyoruz. Güzel bir takımız, iyi işler çıkartacağımıza inanıyorum. Ligde de şampiyonluğumuzu sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.