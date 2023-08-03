Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, Birgül Sadıkoğlu ve Danielle Julia Marcano'yu transfer etti

Kadınlar Süper Lig şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, Galatasaray'dan Birgül Sadıkoğlu ve Fenerbahçe'den Danielle Julia Marcano'yu transfer etti. İmza törenine başkan Yalçın Demirkol da katıldı.