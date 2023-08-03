Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, Birgül Sadıkoğlu ve Danielle Julia Marcano'yu transfer etti
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Kadınlar Süper Lig şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, Galatasaray'dan Birgül Sadıkoğlu ve Fenerbahçe'den Danielle Julia Marcano'yu transfer etti. İmza törenine başkan Yalçın Demirkol da katıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK, Birgül Sadıkoğlu ve Danielle Julia Marcano'yu renklerine bağladı.
Kadınlar Süper Lig şampiyonu FOMGET, Galatasaray'dan 23 yaşındaki orta saha Birgül Sadıkoğlu ve Fenerbahçe'den 25 yaşındaki Amerikalı forvet Danielle Julia Marcano ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Ankara'da gerçekleşen imza törenine başkan Yalçın Demirkol da katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor