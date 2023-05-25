Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Şampiyonluk İstiyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in kulüp başkanı Yalçın Demirkol, şampiyon olup kupayı başkente getirmek istediklerini söyledi.

Son şampiyon ALG Spor'u yarı finalde eleyerek finalde Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin rakibi olan başkent ekibinin kulüp başkanı Yalçın Demirkol, şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirdiklerini anlatan Demirkol, "İyi bir altyapı ve teknik ekibe sahibiz. Ligde grup aşamasını 16 galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgiyle ikinci sırada tamamladık. Daha sonra sırasıyla play-off'ta Hakkarigücü'nü, çeyrek finalde Fatih Vatanspor'u, yarı finalde ise son şampiyon ALG Spor'u eleyerek finale çıktık. Çok gururluyuz." diye konuştu.

Finalde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile İzmir'de karşılaşacaklarını hatırlatan Demirkol, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah finalde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni yenerek Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk kupasını Ankara'mıza getirmek istiyoruz. Bu zorlu süreçte bize her türlü desteği veren kulübümüz onursal başkanı Sayın Mansur Yavaş başkanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Mansur başkanımıza sene başında vermiş olduğumuz şampiyonluk sözünü yerine getirmek için takım olarak inancımız tam. Sporcu ve teknik heyetimize, kulüp çalışanlarımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza çağrımdır. 2 Haziran Cuma günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak final maçımıza herkesi bekliyoruz."