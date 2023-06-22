Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyonluğunu İstanbul Boğazı'nda Kutladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in bayrakları İstanbul Boğazı'na asıldı. Bayraklar, 27 Haziran'a kadar köprülerde dalgalanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Başkent Ankara'ya ilk Süper Lig kupasını getiren ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek FOMGET Gençlik Spor Kulübü'nün bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı. Bayraklar; 27 Haziran'a kadar köprülerde dalgalanacak.