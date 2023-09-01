Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'ne Hazırlanıyor

Şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü, Süper Lig ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu maçlara Yenikent Osmanlı Stadı'nda yaptığı antrenmanlarla hazırlanan FOMGET'in başarılı sporcuları Ankaralı taraftarlara çağrıda bulundu.

Turkcell Kadınlar Süper Lig'in son şampiyonu ve Başkentin tek temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü, Süper Lig ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

2 Eylül 2023 Cumartesi günü Bitexen Adana İdmanyurdu Spor ve 6 Eylül 2023 Çarşamba günü Devler Ligi eleme maçında İzlanda ekibi Valur ile karşılaşacak olan FOMGET, hazırlıklarını Yenikent Osmanlı Stadı'nda sürdürüyor.

Şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarına devam eden başarılı futbolcular Ankaralı taraftarlara çağrıda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi ve Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde başarı hedeflediklerini dile getiren FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Siyaset Asgarov yaklaşan Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi şu açıklamayı yaptı:

"Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor lige galibiyetle başladık bu hafta da sahamızda zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Lig maçından sonra da Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkacağız. Ligde bu sene de şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olup gruplara kalmak istiyoruz."

Ligde ve Avrupa'da zorlu müsabakalara çıkacaklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı Selda Akgöz ise "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Lige galibiyetle başladık. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağız ve hemen ardından da Arnavutluk'a gideceğiz. Heyecanlıyız. Lig erken başladı ama bizim aklımız Şampiyonlar Ligi'nde kaldı. 6 Eylül'deki maçta taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Onların desteğine ihtiyacımız var" dedi.