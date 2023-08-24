Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'ne Destek İstedi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Ankara Kent Konseyi'ni (AKK) ziyaret ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükselmek için oynayacakları grup maçlarına destek istedi.

Ankara'ya ilk kez şampiyonluk getiren kadın futbolcular, Şampiyonluk Kupası'nı da getirdikleri Ankara Kent Konseyi'nde hem başarılarını daha ileriye taşımak hem de bundan sonra takımlarının daha büyük başarılara ulaşmak için nasıl çalıştıklarını anlattı.

Şampiyon kadın futbolcuları; AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Dr. Süleyman Basa, Yönetim Kurulu Üyesi Cevriye Kaya, Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan, Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Hilal Gedik, Spor Çalışma Grubu Sözcüsü Murat Kandazoğlu, Turizm Çalışma Grubu Sözcüsü Savaş Çolakoğlu ile Sosyal İnovasyon Çalışma Grubu Sözcüsü Asena Topçubaşı Yavaş karşıladı.

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, AKK ziyaretinde mücadele ile dolu şampiyonluk zaferine ulaştıkları süreci de anlattı. Toplantıda konuşan ABB FOMGET Spor Kulübü Başkanı ve ABB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Yalçın Demirkol, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başta olmak üzere AKK heyetine teşekkür ederek sorumluluklarının artığını ve Ankara'yı daha da iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

ABB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Yalçın Demirkol, şunları söyledi:

"Kent Konseyi Başkanı'mız Halil İbrahim Yılmaz'a bir kez daha teşekkür ederiz. Geçen sezonu Türkiye Kadınlar Süper Ligi Şampiyonu olarak tamamladık. Daha iyi bir kadro oluşturup Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi ve Ankara'mızı daha iyi şekilde temsil ederek iyi sonuçlar alıp kadın futbolunu ülkemizde hak ettiği yere getirmek için mücadeleye devam edeceğiz. Ankara Kent Konseyi müthiş bir sosyal topluluk… Başkanımız nezdinde güzel işlere imza atıyor. Kadın futbolunda Ankara'nın markası olduk. Biliniyor ki kadın futbolunun asıl ayağı İstanbul takımlarında ve biz onları yenerek şampiyon olduk."

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise karşılama konuşmasında Türk kadınları ve Ankara'ya kattıkları değer için kadın futbol takımına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Spor Liglerine ve alanlarını değerli hale getirecek olan şeylerin başarılar olacağını düşünenlerdenim. Futbol erkekler üzerinden örgütlenen ve tek alan gibi görünen bir oluşumdu ve siz bu kapatılmış alanı yıktınız Ankara'da. Minimum bütçelerle yavaş yavaş süreci yönettiniz. Ankara Kent Konseyi Anıtkabir'e giderken sizlerle gitmişti. Bundan dolayı konseyin bir parçası olarak görüyoruz sizi. Kadın futbol takımı üzerinden bu kenti markalamak bizim açımızdan hayati bir konu. Cumhuriyet'in 100. yılında medeniyetler kenti Ankara, Orta Asya'dan Akdeniz Havzası'na bir buçuk milyarlık akraba topluluğunun yıldızı olan bir kent. Mazlum milletler başkenti olarak tanımladığımız, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını dünyadaki birçok milletten önce aldığı bir ülkenin ve kentin kadın futbol takımının şampiyon olması, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir asır öncesinde koyduğu iradenin yansımasıdır. O açıdan da yıldızımızsınız. Cumhuriyet'in 100. yılında da kadınların neler yapabileceğini gösterdiğiniz için bizim için olağanüstü bir ekipsiniz siz. Ankara'nın, 6 milyon kişinin, Türk kadınının ve Türkiye'de kadın hareketine ve sosyal hayatta var olmasına inanan herkesin takımı oldunuz siz. Bu süreçte 1800'e yakın bileşenimizle Ankara'da katılımcı kültürün kalbinin attığı bu mekan, 2019'dan itibaren örgütlendi. Toplumun her kesimi burada buluştu. İyi ki başarılı oldunuz, iyi ki bizi gururlandırdınız."

SEZON HAZIRLIKLARI ANLATILDI

Toplantıda ayrıca AKK Meclisi ve Çalışma Grubu Sözcü ve Başkanları da ABB FOMGET Kadın Futbol Takımının Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi için mücadele edeceği grup maçları ile sezon maçlarında destekte bulunacaklarını belirtirken futbol takımı oyuncuları ve teknik heyet de sezon hazırlıkları konusunda çalışmalarını anlattı.