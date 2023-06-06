Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı yenerek şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, coşkulu bir karşılama ile Başkente döndü. Şampiyonluk kupasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a götüren takım, büyük bir başarı elde etti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı yenerek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Başkente döndü. Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan başarılı sporcular, şampiyonluk kupasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a götürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu play-off finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü (G.S.K) Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçı, ABB FOMGET G.S.K Kadın Futbol Takımı 4-2'lik skorla kazanarak, şampiyonluk kupasını Başkente getirdi.

YAVAŞ: "GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTINIZ"

Turkcell Kadın Süper Ligi 2022-2023 sezonu şampiyonu FOMGET'in başarılı sporcuları, Başkente ayak basar basmaz kupayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a getirdi.

Başkanlık Makamı'nda başarılı sporcuları, teknik heyeti ve kulüp yöneticilerini ağırlayan Yavaş, "Göğsümüzü kabarttınız" diyerek şampiyon takımı kutladı. Yavaş, "Tebrik ediyorum hepinizi, göğsümüzü kabarttınız. Büyük emek verdiniz. İnşallah başarılarınızın devamını diliyoruz, başaracağınıza eminiz. Ankara adına çok teşekkür ediyoruz. Çok tebrik ediyorum hepinizi… Ailelerinize selamlarımı iletin. Allah gönlünüze göre versin" dedi.

ESENBOĞA HAVAALANI'NDA COŞKULU KARŞILAMA

Cumhuriyetin 100'üncü yılında tarihi bir başarıya imza atan ABB FOMGET G.S.K Kadın Futbol Takımı'nı, Esenboğa Havaalanı'nda, kulüp yöneticileri, sporcuların aileleri ve Başkentliler coşkuyla karşıladı.

Sporcularla gurur duyduklarını belirten Kulüp Başkanı Yalçın Demirkol, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimiz 100. yılında Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak kupayı Ankara'ya getirdik. Bunun sözünü sezon başında Başkanımız Mansur Yavaş'a vermiştik. Mansur Başkanımız bu süreçte kulübümüze müthiş bir destek verdi. Yönetim adına ona şükranlarımızı sunuyoruz. Sporcularımız müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Özellikle final maçında müthiş bir geri dönüşe imza attılar ve kupayı kazandık. Birkaç takviyeyle aynı kadroyu muhafaza ederek önümüzdeki yıl hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edeceğimize inanıyorum."

Takım Kaptanı Selda Akgöz, "Bir hafta önce Mansur Başkanı ziyaretimizde bu sözü vermiştik zaten. Biz elimizden gelenin fazlasını yaptık ve Cumhuriyetin 100'üncü yılında Süper Lig Kupası Ankara'da. Çok mutluyuz" dedi.

Sportif Direktör Siyaset Asgarov ise düşüncelerini, "Takımıma teşekkür etmek istiyorum. Futbolcularım maksimum çaba sarf ettiler ve bu şampiyonluğu Ankara'ya getirdiler. Verdikleri bir söz vardı, o sözü tuttular" sözleriyle dile getirdi.