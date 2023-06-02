Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni uzatma bölümü sonunda 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, şampiyonluk kupasını aldı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inandıklarını belirterek, kadın futboluna verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni uzatma bölümü sonunda 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, şampiyonluk kupasını aldı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li sporcular, coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.

Sahada oluşturulan platformda yapılan törende maçın hakemlerine plaket, finalist Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne şilt, futbolcularına ve teknik heyetine madalya verildi.

Fenerbahçeli oyuncuların ve taraftarların alkışlarıyla platforma çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li futbolcular, ilk önce madalyalarını aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şampiyonluk kupasını törene kedisiyle çıkan Selda Akgöz ve Daria Apanashchenko'ya verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li futbolcular daha sonra kupayı kaldırdı.

Erkan: "Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı açıklamada, 20 yıldır Türk sporunun her alanında var olmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Kadın futboluna verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda fırsat eşitliğine, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz. Her alanda yürüttüğümüz 'Toplumsal Eşitlik Hareketi' ile kadınların sporda da varlığını güçlendirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Sezon boyunca kadın futbolcuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale kalan iki takımı da tebrik ediyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i şampiyonluk başarısından dolayı gönülden kutluyorum."