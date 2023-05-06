Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Play-Off Çeyrek Finali için taraftarlarına çağrıda bulundu

Futbolda Kadınlar Süper Lig'in Başkentteki tek temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü, Play-Off Çeyrek Finali 2'nci maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu karşılaşma öncesi Çocuk Meclisi üyeleriyle bir araya gelen FOMGET'in başarılı futbolcuları Ankaralılara çağrıda bulundu.

Futbolu kadınlara sevdiren ve elde ettiği başarılarla adını tüm Türkiye'ye duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Play-Off Çeyrek Final 2'nci maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde şampiyonluk hedefleyen ve 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Fatih Vatanspor Kulübü ile yapacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Yenikent Osmanlı Stadı'ndaki antrenmanlarla sürdüren FOMGET'in başarılı futbolcuları, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz" dedi.

Kadınlar Süper Lig'in Başkentteki tek temsilcisi olduklarını ve hafta sonu yarı finale yükselmek için sahaya çıkacaklarını dile getiren FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Futbol Takımı Koordinatörü Doğan Kaya, zorlu maça tüm Ankaralıları şu sözlerle davet etti:

"Takımımız pazar günü saat 14.00'te Osmanlı Stadı'nda Fatih Vatanspor Kulübü'nü ağırlayacak. Bu önemli maçta bütün Ankaralıları stada bekliyoruz. Bizleri yalnız bırakmasınlar."

FOMGET'Lİ FUTBOLCULARDAN TARAFTARA ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde futbol oynamaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren başarılı futbolcular, şampiyonluk yolunda taraftarın desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

-Sema Polat (FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı): "Pazar günü saat 14.00'te çok önemli bir maçımız var. Çeyrek final ikinci maçını evimizde oynayacağız. Bütün Ankara halkını bu maça bekliyoruz. Herkesin desteği bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor gerçekten. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Bizim için çok büyük bir adım bu. Bunu geçtikten sonra önümüzde bir engelin olacağını düşünmüyorum."

-Rabia Küçük: "Çeyrek finalde bizim için çok zorlu bir maçımız var. Bu bizim için çok önemli bir maç… Tüm Ankaralıları bu maça bekliyoruz."

-Ebru Şahin: "Pazar günkü maçı kazandığımız takdirde yarı finale çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Bütün Ankaralıları maça bekliyoruz."

-Liubov Shmatko: "Ankaralılar haydi maça bekliyoruz."

-Yana Derkach: "Ankaralıları Pazar günü maça bekliyoruz."

ABB ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİNDEN ZİYARET

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 27. Dönem üyeleri, Kadınlar Süper Lig'in Başkentteki tek temsilcisi olan ABB FOMGET Kadın Futbol Takımının antrenmanını ziyaret etti. Hazırladıkları sürpriz hediyeleri futbolculara veren Başkentli çocuklar, zorlu karşılaşma öncesi futbolculara başarılar diledi.

Takım oyuncuları ve teknik ekiple bir araya gelen meclis üyeleri adına bir selamlama konuşması yapan 27. Dönem Başkanı Esma Saraç, "Bizler meclisimizde, çocuk haklarını öğreniyor; özellikle de ayrımcılık yapılmaması ve eşitlik ilkeleri üzerinde duruyoruz. Kadın-erkek ayrımcılığının hala devam ettiğini gözlemliyor, okullarımızda 'kızlar futbol oynamaz' anlayışının devam ettiğini de üzülerek görüyoruz. Bu gibi önyargıları değiştirmek için de çalışıyoruz ve bugünkü ziyaretimiz hepimiz için bu bakımdan da çok anlamlı ve değerli" dedi.