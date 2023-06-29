Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yarın belli olacak
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2023-2024 Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yarın İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilecek kurada belli olacak. FOMGET, Şampiyonlar Ligi'nde tek maç üzerinden 2 ön eleme maçı oynayacak. İlk turdaki rakibi yarın belli olacak olan Başkent temsilcisi, 2 takımı elemesi halinde son 32 takım arasına girecek. Temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında Pölten (Avusturya), Glasgow City (İskoçya), BIIK-Shymkent (Kazakistan), Benfica (Portekiz), Zürich (İsviçre), Ajax (Hollanda), Vllaznia (Arnavutluk), Spartak Subotica (Sırbistan), Anderlecht (Belçika), SFK 2000 Sarajevo (Bosna-Hersek), HB Køge (Danimarka), FC Vorskla (Ukrayna), Apollon LFC (Kıbrıs Rum Kesimi), Gintra (Litvanya), Valur (İzlanda), Ferencvaros (Macaristan), Universitatea Olimpia Cluj (Romanya), Mura (Slovenya), Dinamo-BSUPC (Belarus), Breznica Pljevlja (Karadağ), Brann (Norveç), PAOK (Yunanistan), Osijek (Hırvatistan), Flora (Estonya), Racing FC Union Luxembourg (Lüksemburg), KuPS (Finlandiya), Birkirkara (Malta), Qiryat Gat (İsrail), SFK Riga (Letonya), Klaksvík (Faroe Adaları) Agarista Anenii Noi (Moldova), Shelbourne (İrlanda), Spartak Myjava (Slovakya), Hajvalia (Kosova), Lokomotiv Stara Zagora (Bulgaristan), Samegrelo (Gürcistan), GieKSa Katowice (Polonya), Ljuboten (Makedonya), Cardiff City (Galler), Cliftonville (İrlanda) yer almaktadır.
FOMGET, Şampiyonlar Ligi'nde tek maç üzerinden 2 ön eleme maçı oynayacak. İlk turdaki rakibi yarın belli olacak olan Başkent temsilcisi, 2 takımı elemesi halinde son 32 takım arasına girecek.Temsilcimizin muhtemel rakipleri şöyle;
"Pölten (Avusturya), Glasgow City (İskoçya), BIIK-Shymkent (Kazakistan), Benfica (Portekiz), Zürich (İsviçre), Ajax (Hollanda), Vllaznia (Arnavutluk), Spartak Subotica (Sırbistan), Anderlecht (Belçika), SFK 2000 Sarajevo (Bosna-Hersek), HB Køge (Danimarka), FC Vorskla (Ukrayna), Apollon LFC (Kıbrıs Rum Kesimi), Gintra (Litvanya), Valur (İzlanda), Ferencvaros (Macaristan), Universitatea Olimpia Cluj (Romanya), Mura (Slovenya), Dinamo-BSUPC (Belarus), Breznica Pljevlja (Karadağ), Brann (Norveç), PAOK (Yunanistan), Osijek (Hırvatistan), Flora (Estonya), Racing FC Union Luxembourg (Lüksemburg), KuPS (Finlandiya), Birkirkara (Malta), Qiryat Gat (İsrail), SFK Riga (Letonya), Klaksvík (Faroe Adaları) Agarista Anenii Noi (Moldova), Shelbourne (İrlanda), Spartak Myjava (Slovakya), Hajvalia (Kosova), Lokomotiv Stara Zagora (Bulgaristan), Samegrelo (Gürcistan), GieKSa Katowice (Polonya), Ljuboten (Makedonya), Cardiff City (Galler), Cliftonville (İrlanda)