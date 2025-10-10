Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray Gain'i Ağırlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 5. hafta maçında yarın Galatasaray Gain'i konuk edecek.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Tuğba Üçüncü'nün yöneteceği karşılaşmada Sevda Çayan ve Aminenur Yıldırım yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Başkent ekibi, ligin ilk haftasında evinde Trabzonspor'u 2-1, 2. haftada Amed Sportif Faaliyetler'i deplasmanda 3-0, 3. haftada da sahasında Antalyaspor'u 6-0 yenerek sezona galibiyetle başlamıştı.

TFF tarafından ligde 4. hafta, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın takvim planlaması, hazırlık süreci ve milli maç programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.