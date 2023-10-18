Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 Yendi
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 yendi. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 yendi.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş da takip etti.
Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligdeki 8. hafta karşılaşmasında 21 Ekim Cumartesi günü Fatih Vatanspor'a konuk olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ligde üst üste 7. galibiyetine imza attı.