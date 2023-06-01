Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Şampiyonluk Maçına Çıkacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in kulüp başkanı Yalçın Demirkol, yarın İzmir'de Fenerbahçe Petrol Ofisi'yle yapacakları şampiyonluk maçı için, "Bu maçı alacağız, Cumhuriyetimizin 100. yılında önemli bir şampiyonluk, tarih yazacağız." dedi.

Demirkol, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe Petrol Ofisi final maçını AA muhabirine değerlendirdi.

"Takımımız tamamen şampiyonluğa kenetlendi." diyen Demirkol, "29 Mayıs Pazartesi gününden takımımızı gönderdik, orada hem kamp yapıyor hem maça hazırlanıyor. Bu maçı alacağız, Cumhuriyetimizin 100. yılında önemli bir şampiyonluk, tarih yazacağız. İnşallah kupayı da Ankara'mıza getireceğiz. Bugüne kadar kadınlarda böyle bir başarı yok, tarihsel bir başarı olacak. Zaten takımın finale kalması bir başarı, tabii onu da kupayla taçlandırmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Finaldeki rakipleri Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin de iyi bir takım olduğunu aktaran Demirkol, şöyle konuştu:

"Lig etabı iki grup halinde oynandı, biz B Grubu'ndaydık. Grup aşamasını 16 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ikinci olarak kapattık, Galatasaray birinci oldu. Fenerbahçe ile de aynı gruptaydık, o da bizden 13 puan geride lig etabını üçüncü sırada tamamladı. Yani B Grubu'nun ikincisi ve üçüncüsü final oynuyor. Fenerbahçe'nin bize karşı bu sezon galibiyeti yok. Bugüne kadar bir galibiyet, bir beraberlikle geldik. İnşallah da galibiyet alamayacaklar, kupayı alacağız diye düşünüyoruz. Tabii Fenerbahçe iyi bir takım, onlar da lig etabında play-off'a kalacaklarını bilerek biraz son haftalarda play-off'a odaklandılar. Yarı finalde de Galatasaray'ı yendiler. Galatasaray da bizim gibi en büyük favorilerden biriydi. Galatasaray'ı eleyerek hak ederek finale kaldılar, iyi oynayan kazansın. İnşallah iyi oynayan da hak eden de biz oluruz."

"Şampiyonlar Ligi'nde de en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyoruz"

İzmir'de maçın kora kor bir mücadele şeklinde olacağına işaret eden Demirkol, "Ama biz bir adım daha öndeyiz diye düşünüyorum. Kızlarımız bu maçı kazanmaya çok inandı, takımın havası iyi, ciddi bir sakatlığımız yok. Hocalarımız da iyi, yönetim olarak da zaten yanlarındayız." şeklinde görüş belirtti.

Kupayla Ankara'ya gelirlerse oyuncuları nasıl karşılayacaklarına ilişkin soruya Demirkol, "Tabii ki prim vereceğiz. Kupa ile Ankara'da şanına yakışır bir şekilde kutlama yapmayı da düşünüyoruz." cevabını verdi.

Demirkol, gelecek yıl planları için de "Şampiyon olursak, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Onun için de bundan daha iyi bir takım kurmamız gerekecek. Ön eleme oynayacağız, ondan sonra da gruplara kalacağız. Tek takım gidiyor, şampiyon olan takım. Şampiyonlar Ligi'nde de en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyoruz. Ağustos ayında yeni yeni çalışmalarımız başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.