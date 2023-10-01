Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor'u 2-0 Yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 5. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, konuk ettiği Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor'u 2-0 yendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 5. hafta maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, konuk ettiği Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor'u 2-0 yendi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Marcano'nun attığı gollerle 2-0 galip ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 12'e yükseltti.

Ligde oynadığı 5 maçta 4. kez mağlup olan Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ise 3 puanda kaldı.