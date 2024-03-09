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Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, ALG Spor'u 3-0 Yendi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, konuk ettiği ALG Spor'u 3-0 yenerek galibiyet elde etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, konuk ettiği ALG Spor'u 3-0 yendi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 38. dakikada Marian Awad'ın attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da 56. dakikada Armisa Kuç ile 78 dakikada da Danielle Marcano ile iki gol daha atan başkent ekibi, maçı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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