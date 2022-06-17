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Ankara, 25 yıl sonra kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Ankara, 25 yıl sonra kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak

Ankara, 24-26 Haziran'da gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası'yla 25 yıl sonra kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Ankara, 24-26 Haziran'da gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası'yla 25 yıl sonra kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara'da çeyrek asır sonra kürek yarışları düzenleneceği belirtildi.

Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü'nde eş zamanlı gerçekleştirilecek iki ayrı organizasyona çok yüksek bir katılımın beklendiği aktarıldı. Mogan Gölü'nde bin ve iki bin metrelik parkurlarda yapılacak yarışlarda her yaş grubundan sporcunun çeşitli kategorilerde kürek çekeceği kaydedildi.

Elemelerin 24 Haziran Cuma, kupa yarışlarının ise 25 Haziran Cumartesi ve 26 Haziran Pazar günü yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, uzun süredir yarışlarını Sakarya'da gerçekleştiren Türkiye Kürek Federasyonunun, Ankara'daki organizasyondan sonra Gençler Türkiye Şampiyonası'nı da Adıyaman'da yapacağı bildirildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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