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Anisimova ve Tan'ın Wimbledon rüyası devam ediyor

AA - Yunus Kaymaz - Spor
Anisimova ve Tan'ın Wimbledon rüyası devam ediyor

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li Amanda Anisimova ve Fransız Harmony Tan, 4. tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li Amanda Anisimova ve Fransız Harmony Tan, 4. tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının 6. gün sabah seansı, tek erkekler ve kadınlarda 3. tur maçlarıyla devam etti.

Kadınlarda 20 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, merkez kortta karşılaştığı 11 numaralı seribaşı vatandaşı Coco Gauff'ı 6-7, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi ve Wimbledon'da ilk kez dördüncü tura çıktı.

İlk turda ABD'li Serena Williams'ı saf dışı bırakan 24 yaşındaki Fransız tenisçi Harmony Tan, Büyük Britanyalı Katie Boulter'i 6-1'lik setlerle geçerek ana tablosunda ilk kez mücadele ettiği turnuvanın 4. turuna adını yazdırdı.

Dünya 115 numarası Tan, dördüncü turda Amanda Anisimova ile eşleşti.

Geçen yılın çeyrek finalisti Avustralyalı Ajla Tomljanovic, geriye düştüğü maçta 13 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova'yı 2-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Erkeklerde 19 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Büyük Britanyalı Liam Broady'yi 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0, 21 numaralı seribaşı Hollandalı Botic van de Zandschulp da Wimbledon'da iki kez yarı final gören Fransız Richard Gasquet'yi 7-5, 2-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Botic van de Zandschulp, dördüncü turda Lorenzo Sonego-Rafael Nadal maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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