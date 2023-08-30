Angelino, Molde maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Angelino, Molde maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray evinde karşılaştığı Norveç takımı Molde'yi 2-1 mağlup etti ve bu sonuçla gruplara kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın sevincini doyasıya yaşayan futbolcular ve teknik ekip bunu taraftarla beraber kutladı.

Karşılaşmada galibiyet golünü atan Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Angelino da kale arkası tribündeki sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. - İSTANBUL