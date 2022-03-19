Andreas Pistiolis, Galatasaray Nef'e başantrenör olmanın mutluluğunu yaşıyor - Haberler

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Andreas Pistiolis, Galatasaray Nef'e başantrenör olmanın mutluluğunu yaşıyor

AA - Ercan Çakar - Spor
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Andreas Pistiolis, Galatasaray Nef'e başantrenör olmanın mutluluğunu yaşıyor

Galatasaray Nef Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Andreas Pistiolis, sarı-kırmızılı takımı çalıştıracak olmanın mutluğunu yaşadığını söyledi.

Galatasaray Nef Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Andreas Pistiolis, sarı-kırmızılı takımı çalıştıracak olmanın mutluğunu yaşadığını söyledi.

Yunan başantrenör, GSTV'ye yaptığı açıklamada, köklü bir kulübe geldiğini dile getirerek, "Benim için çok heyecan verici bir durum oldu. Galatasaray taraftar anlamında dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Daha önce Galatasaray'a karşı birçok kez karşılaşmıştık. O zamanlarda en etkilendiğim şey taraftar oldu. Artık onların yanımda olduğunu bilmek benim için mutluluk verici. Böyle geleneksel, köklü bir takıma koçluk yapacağım için çok mutluyum." diye konuştu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile yapacakları maçta takımın başında yardımcı antrenör Cenk Akyol'un bulunacağını aktaran Pistiolis, "Cenk uzun yıllardır bu takımda. Karşılaşmayı onun yönetmesi herkesin çıkarına olacak. Ben yardımcı olan tüm antrenör arkadaşlarımıza güveniyorum. Hepsi tecrübeli isimler." ifadelerini kullandı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray, basketbol, Yunan, Nef, Spor, Haberler

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