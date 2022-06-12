Andrea Pirlo stattan ayrıldı - Haberler

Andrea Pirlo stattan ayrıldı görüntüledi. Maçı protokol tribününden izleyen Pirlo herhangi bir açıklamada bulunmazken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Pirlo'nun takıma büyük katkılar sağlayacağını söyledi. görüntüledi. Maçı protokol tribününden izleyen Pirlo herhangi bir açıklamada bulunmazken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Pirlo'nun takıma büyük katkılar sağlayacağını söyledi. DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Hurma, "Andrea Pirlo bize ve Türk futboluna çok katkılar sağlar, çok önemli bir isim. Biz çok ümitliyiz. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Umut ediyorum ki her şey çok güzel olur. Bizim İtalya sevdamıza günümüz ve şartlarımız uyuşuyor. Stat sorunu da çözülecek. Bir yol bulacağız, bulamazsak da bir yol bulacağız" dedi. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Fatih Karagümrük Süleyman Hurma Andrea Pirlo Spor Haberler

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