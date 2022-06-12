Andrea Pirlo stattan ayrıldı - Haberler

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Andrea Pirlo stattan ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
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Andrea Pirlo stattan ayrıldı

görüntüledi. Maçı protokol tribününden izleyen Pirlo herhangi bir açıklamada bulunmazken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Pirlo'nun takıma büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

görüntüledi. Maçı protokol tribününden izleyen Pirlo herhangi bir açıklamada bulunmazken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Pirlo'nun takıma büyük katkılar sağlayacağını söyledi. DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Hurma, "Andrea Pirlo bize ve Türk futboluna çok katkılar sağlar, çok önemli bir isim. Biz çok ümitliyiz. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Umut ediyorum ki her şey çok güzel olur. Bizim İtalya sevdamıza günümüz ve şartlarımız uyuşuyor. Stat sorunu da çözülecek. Bir yol bulacağız, bulamazsak da bir yol bulacağız" dedi.

- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Fatih Karagümrük Süleyman Hurma Andrea Pirlo Spor Haberler

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