Andrea Pirlo: 'Sezonun en kötü maçını oynadık'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Antalyaspor karşısında sezonun en kötü maçını oynadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük evinde karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Sezonun en kötü maçını oyandık. Hiç hareketlenmedik. Rakip bizi yarı sahasında kabul etti. Topu hızlı çeviremedik. Hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu maçı hızlı bir şekilde unutacağız. Maalesef 3 haftalık aramız var. Çok uzun bir araya gireceğiz. Ondan sonra Adana Demirspor maçını analizini yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

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