Andrea Pirlo, Karagümrük'te

Karagümrük, teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı İtalyan efsanesi Pirlo'ya 1 yıllık imza attırdı. Ünlü futbol adamı, Karagümrük'ün hedeflerinin ilgisini çektiğini söyledi.

İtalya'nın efsane isimlerinden Andrea Pirlo, Karagümrük'e resmi imzayı attı. 43 yaşındaki teknik adam, Juventus'un ardından kariyerindeki ikinci durak olan Karagümrük'le 1 yıllık anlaşmaya vardı. İmza töreninde Asbaşkan Serkan Hurma da hazır bulundu. İlk olarak söz alan Serkan Hurma, Karagümrük için 4 yıl önce başlattıkları projede hedeflerinin Süper Lig olmadığını, Avrupa Kupaları olduğunu ifade ederek "Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda bize çok yardımcı olacağını düşündüğümüz Andrea Pirlo'yla anlaştık. İsmi dünyaca kabul görmüş bir marka. Böyle önemli bir ismi ülkemize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Avrupa hedefi için sürekli çalışıyoruz ve takımı ileriye götürmeye çalışıyoruz. İtalya'da kurduğumuz güçlü bağlantılardan çeşitli bilgiler aldık. Özellikle Juventus'taki ilişkilerimiz, bu tarz bir fikrin oluşabileceğini söylediler. Her kulübün isteyeceği gibi biz de Pirlo'yla çalışmayı çok istedik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"İki taraf mutlu olduğu sürece gerisi önemli değil"

Stat konusunda 4 senedir her çalışmayı yaptıklarını söyleyen Serkan Hurma, "4 senedir yapmadığımız çalışma kalmadı bu konuda. Görüşmeler sırasında da kendi stadımızın, tesisimizin, üzerinde Karagümrük yazan otobüsümüzün bile olmayışı, Pirlo gibi bir isimle görüşürken, konuşmaları zorlaştırıyor. Başkanımız bu konuda elinden geleni yapıyor. Ancak bu bir kulübün kendi başına yapacağı bir şey değil. Devletimizden destek bekliyoruz. Biz ülke futboluna böyle renk kattıkça eminim ki kısa sürede çözülecektir" dedi. Anlaşma süresinin 1 yıl olmasıyla ilgili de konuşan Hurma, "Anlaşma süresinin özel bir sebebi yok. İki taraf da 1 yılın daha uygun olacağını düşündü. İki tarafı da güvence altına alan bir kağıt parçası aslında sözleşme. Taraflar birlikte olmaktan dolayı mutlu oldukça, bu birliktelik devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Pirlo: "Fatih Terim'e karşı iyi hislerim var"

Karagümrük'e teşekkür eden ve iyi bir sezon olmasını dileyerek sözlerine başlayan Andrea Pirlo, yazdığı kitabında Fatih Terim hakkında kullandığı ifadelerin sorulması üzerine, "Aslında kitapta ne yazdığımı hatırlamıyorum çünkü çok sene geçti. Tek hatırladığım, Türkiye'de böyle bir şeyler söylendiği. Belki de farklı tercüme edildi. Tek söylediğim şey, Fatih Terim'i çok fazla hatırlamadığım. Çünkü sadece 2 ay çalıştık. Benim çok iyi hislerim var ona karşı" diye konuştu. Futbolu çok sevdiğini ve Türkiye'yi de takip ettiğini söyleyen ünlü futbol adamı, "Bu takımda başka İtalyanların oynadığını da gördüm. O yüzden de takip ediyordum. Birkaç hafta önce görüşmeler başladı. Benim için Türkiye'ye gelmek önemliydi. Bu takım kendisini geliştirmek istediği için de benim için önemliydi. Benim de istediğim buydu" dedi.

"Buraya gelmek ilgimi çekiyordu"

Çok önemli takımlarda forma giydiğini söyleyen Andrea Pirlo, "Çok fazla ilişkim var. Gerekirse bu ilişkilerimi kullanacağım. İtalya'da oynayan çok Türk oyuncu var. Onları takip ediyorum. Türkiye'ye gelen İtalyan teknik direktörleri de takip ediyordum. Bu yüzden buraya gelmek ilgimi çekiyordu. Oyuncular özelinde konuşmak hoşuma gitmiyor. Benim takımımdakileri tanımak istiyorum" dedi. Olimpiyat Stadı'nda 2005 yılında Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool'a kaybetmeleri hatırlatılan İtalyan teknik adam, "Memnuniyetle bu statta sahaya çıkacağım ve umarım önümüzdeki sene çok fazla başarı elde ederiz" diyerek devam etti.

"Karagümrük'ün hedefi ilgimi çekti"

Çok fazla kulüple teması ve iletişimi olduğunu ifade eden Andrea Pirlo, "Karagümrük'ün varmak istediği yeri duyunca benim ilgimi çekti. Benim de hedeflerim kulüple aynı. O yüzden tercih yapmak hiç zor olmadı. Ben de bu yolda yürümek istiyordum. Bu takım benim daha fazla ilgimi çekti ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Kariyerim boyunca kazanmak için oynadım ve burada da kazanmak için yer alıyorum. Biliyorum ki kazanmak için de iyi oynamak lazım. Elimden geldiği kadar bunu yapacağım" dedi. İstanbul'u bugüne kadar gezme imkanı olmadığını da söyleyen Pirlo, "İstanbul'a önceki gelişlerimde havalimanı, stadyum ve oteli görebildim, hiç gezemedim. Şu anda tabii ki antrenmanlardan kalan vakitte İstanbul'u görmek istiyorum" diye konuştu. Son olarak kadro ve sistemi hakkında konuşan Pirlo, "Benim kendi yöntemlerim var. Aklımda sistemsel fikirlerim var. Oyuncular göre istediğimiz noktaya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şu anda hangi oyuncuları almamız gerektiğiyle ilgili çalışma yapmaya vaktimiz var. Bu duruma da bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor