Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu - Haberler

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Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu

Fatih Karagümrük, İtalyan Teknik Direktör Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük, İtalyan Teknik Direktör Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam belli oldu. Kırmızı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Andrea Pirlo Karagümrük'te. Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus ile UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Juventus ile 52 resmi maça çıkan İtalyan teknik adam, 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk döneminde de Brescia, Reggina, Inyer, Milan, Juventus ve New York City'de forma giydi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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