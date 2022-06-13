Andrea Pirlo bugün 18.00'de Karagümrük'e imza atıyor - Haberler

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Andrea Pirlo bugün 18.00'de Karagümrük'e imza atıyor

Demirören Haber Ajansı - Olgucan Kalkan - Spor
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Andrea Pirlo bugün 18.00'de Karagümrük'e imza atıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün İstanbul'a getirip sözleşme imzalattığı Andrea Pirlo için medya önünde de imza töreni düzenlenecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün İstanbul'a getirip sözleşme imzalattığı Andrea Pirlo için medya önünde de imza töreni düzenlenecek.

Dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo bu akşam 18.00'deki törende basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak.Pirlo, başkan Süleyman Hurma ve yöneticilerle dün akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalini izledi. Wulfz Fatih Karagümrük - ALG Spor arasında oynanan maçı izleyen İtalyan çalıştırıcıyı stat çıkışında Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Maçı protokol tribününden izleyen Pirlo herhangi bir açıklamada bulunmazken, Başkan Süleyman Hurma "Bize ve Türk futboluna çok katkılar sağlar" açıklaması yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor

Fatih Karagümrük Andrea Pirlo İstanbul Spor Haberler

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